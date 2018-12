VIDEO. Babypinguïns in nood krijgen hulp uit onverwachte hoek

De dierenwereld kan genadeloos hard zijn, maar in dit geval loopt het verhaal goed af, met dank aan een onverhoopte held.

In het BBC 1-programma ‘Spy in the Snow’ trekt presentator John Downer het wilde dierenleven in om het dierengedrag gewaar te worden.







Zo zag hij onlangs op Antarctica hoe een kolonie babykeizerpinguïns bedreigd werd door een stormvogel. De babypinguïns doen al het mogelijke om de aanvaller van zich af te houden, maar beseffen dat ze niet meer kunnen doen dan in de verdediging te gaan.

Tot plots een sterke adeliepinguïn opduikt uit het niets. Die gooit zich tussen de stormvogel en de weerloze babypinguïns. Vervolgens druipt de stormvogel zonder buit af.