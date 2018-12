VIDEO. Achtergronddanseres Iggy Azalea krijgt epileptische aanval

Het is niet allemaal glamour wat de klok slaat in showbizz. Dat ondervond onlangs ook een achtergronddanseres van de Australische rapper Iggy Azalea, die tijdens een optreden in Rio de Janeiro een epileptische aanval kreeg, waarop de zangeres toch gewoon doorging. “The show must go on”, heet dat dan.

One of Iggy Azalea’s backup dancers passed out during her performance of ‘Black Widow’ in Rio de Janeiro, Brazil. pic.twitter.com/R8rEZFBkO8 — Azalean Source (@Azalean_Source) 27 décembre 2018







Het incident vond plaats op donderdagavond, toen Iggy optrad voor een concert in Rio de Janeiro, Brazilië. De rapper zong haar grote hit ‘Black Widow’, toen een van haar drie dansers plotseling ineenstuikte en schokkend op de grond viel, tot ontsteltenis van het publiek.

Iggy bleef initieel voortdoen, zich niet bewust van de ernst van de conditie van de jonge vrouw. Ze riep meteen om een arts die op het podium kwam, voordat ze uiteindelijk de show afmaakte.

Kritiek

De Australische werd echter het onderwerp van veel kritiek vanwege die beslissing om de show voort te zetten. Iggy verdedigde zich later tegen de aantijgingen op Instagram, waar ze ook een update gaf over de conditie van de danseres.

In haar verklaring schreef Iggy: “Ik wil iedereen laten weten dat mijn danser OK is!”

“Door het licht en de hitte kreeg ze een aanval”, legde Azalea uit. “Ze voelt zich backstage veel beter.”