In deze sectoren wordt nog het meest gerookt

Iets meer dan een kwart van de werknemers rookt. Dat blijkt uit onderzoek van de externe preventiedienst IDEWE voor het jaar 2017. Opvallend is dat meer jongere dan oudere werknemers naar de sigaret grijpen. In de bouw- en de transportsector wordt het meest gerookt, in het onderwijs het minst.

In 2017 rookte 27,1% van de werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk IDEWE bij meer dan 200.000 respondenten. Het aantal rokende werknemers is daarmee wel met 2,6% gedaald in vergelijking met 2011, maar die daling «gaat veel te traag», vindt Lode Goderis van de dienst kennis, informatie en research bij IDEWE.

Leeftijd en sector







Opvallend: het aantal rokende werknemers neemt gevoelig af met de leeftijd. Bij jongeren onder de 25 jaar rookt nog bijna 31%, vanaf 55 jaar is dat nog 22,4%. Naast leeftijd speelt ook de sector een grote rol. In de bouw rookt 41,5% van de werknemers, in de transportsector is dat 40%. Het aantal rokers in die twee sectoren neemt nog toe, tegen de trend in. IDEWE is daarom voorstander van rookstopprogramma’s en gezondheidspromotie op het werk.

Ook in de horeca (37,1%), industrie (31,8%) en dienstensector (37,3%) wordt nog vaker dan gemiddeld een sigaret opgestoken. De sectoren met de minste rokers zijn het onderwijs (15,1%), de gezondheidszorg (19,1%) en de overheidsdiensten (22,8%).