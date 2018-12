Weerbericht – Afwisselend wolken en opklaringen met maxima tot 6 graden

Wolkenvelden wisselen zich donderdag af met soms brede opklaringen, met maxima die liggen tussen 4 en 6 graden. ’s Nachts wordt het zwaarbewolkt vanaf de kust. In het zuidoosten van het land blijven er nog brede opklaringen. Het gaat opnieuw op de meeste plaatsen vriezen, met minima tussen -1 en -4 graden. Vrijdag wordt het zwaarbewolkt met kans op lichte regen of motregen. De maxima liggen tussen 1 graad in het zuiden van het land en 8 graden aan zee.

Ook tijdens het weekend en maandag blijft het overwegend zwaarbewolkt met soms wat lichte neerslag. Het wordt wel zachter, met maxima tussen 4 en 8 graden op zaterdag en tussen 5 en 10 graden op zondag en maandag.

Vanaf dinsdag is het meestal droog, maar wel met veel bewolking. Het wordt frisser met maxima tot 6 graden.

bron: Belga