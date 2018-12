Verenigde Arabische Emiraten heropenen na zeven jaar ambassade in Damascus

De Verenigde Arabische Emiraten heropenen vandaag hun ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Dat meldt een Syrische verantwoordelijke. De ambassade sloot zeven jaar geleden de deuren nadat de VAE de diplomatieke banden verbraken met Syrië uit protest tegen de onderdrukking van manifestaties door het Syrische regime. “Op vraag van het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt het Syrische ministerie van Informatie de journalisten uit om de heropening van de ambassade van de Emiraten in Damascus te volgen”, aldus een bron binnen het ministerie. De afgelopen weken vonden renovatiewerken plaats in het ambassadegebouw, wat al vermoedens deed rijzen dat de ambassade weer zou openen. De heropening lijkt een stap in de richting van een normalisering van de banden tussen beide landen te zijn.

De Soedanese president Omar el-Bashir bracht op 16 december al een verrassingsbezoek aan Damascus om er de Syrische president Bashar al-Assad te ontmoeten. Het ging om het eerste bezoek van een Arabische leider aan de Syrische hoofdstad sinds 2011.







De landen van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Saoedi-Arabië, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Oman en Bahrein) hadden in februari 2012 de terugroeping van hun ambassadeurs uit Damascus aangekondigd. Ze deden dat als protest tegen de bloedige repressie door het regime tegen de pro-democratiebetogingen. Die beweging is geleidelijk aan geëvolueerd naar een gewapend conflict tussen het regime en rebellengroepen. Later mengden ook jihadistische groepen zich in de strijd.

Bij het conflict in Syrië vielen al meer dan 360.000 doden.

Bron: Belga