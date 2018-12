Tania De Jonge: “In de eerste plaats werken aan een veilig Ninove”

De nieuwe coalitie in het Oost-Vlaamse Ninove wil “in de eerste plaats werken aan een veilig Ninove”. Dat zegt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld), die met haar partij een coalitie vormt met Samen, met de steun van N-VA-lijsttrekker Joost Arents. “Met het stemgedrag hebben we vastgesteld dat het onveiligheidsgevoel in onze stad niet weg is”, zegt De Jonge op een persconferentie van het toekomstige bestuur, dat een half uur voor de deadline de voordrachtsakte indiende. “Met 40 procent van de kiezers voor Forza Ninove/Vlaams Belang waren wij niet aan zet”, zegt De Jonge. “Arents vroeg op 20 december een gesprek. We hebben in eerste instantie over de inhoud gesproken, en dan pas over de mandaten. Uiteindelijk hebben we woensdag pas om 23.30 uur de voordrachtsakte ingediend bij de algemeen directeur. Ik bedank in het bijzonder Joost Arents, dat hij de onbestuurbaarheid wou tegengaan en zijn verantwoordelijkheid genomen heeft.”

bron: Belga