Rusland hemelt nieuwe hypersonische raketten op

Rusland heeft de capaciteiten van zijn nieuwe hypersonische raketten aangeprezen. De tuigen zijn volgens Moskou in staat meer dan 30.000 kilometer per uur te halen en kunnen “praktisch” niet worden neergeschoten. De aankondiging gebeurt nu de spanningen tussen het Westen en Rusland al enige tijd zijn opgelopen en er gevreesd wordt voor een nieuwe wapenwedloop tussen Moskou en Washington. Volgens vicepremier Joeri Borissov haalden de raketten een snelheid van Mach 27, of 27 keer de snelheid van het geluid en dus meer dan 33.000 kilometer per uur. De Russische president Vladimir Poetin woonde gisteren de test bij van een van de nieuwe raketten, ‘Avangard’ gedoopt. Hij had in maart al fier een nieuwe generatie raketten aangekondigd.

“Met dergelijke snelheden, kan praktisch geen enkel antiraketsysteem het neerschieten”, zei de vicepremier. Volgens hem onderscheiden de projectielen zich door het feit dat het “onmogelijk te voorspellen is waar het zich op het volgende moment zal bevinden”. De wijze waarop de raket zich voortbeweegt, zou volgens hem dan ook zo goed als elk raketafweersysteem nutteloos maken.







Poetin zei gisteren dat het raketsysteem volgend jaar in dienst wordt genomen en benadrukte dat dit “nieuw type van strategisch wapen” de veiligheid van het land de komende decennia zal garanderen.

Washington en de NAVO-landen beschuldigen Rusland ervan onder andere het INF-verdrag (Intermediate Nuclear Force-verdrag) te schenden. Dat verdrag uit 1987 voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met reikwijdtes tussen 500 en 5.500 kilometer. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde daarop aan uit het INF-verdrag te willen stappen. Poetin dreigde er dan op zijn beurt mee nieuwe middellangeafstandsraketten te zullen ontwikkelen, als de Amerikanen zich daadwerkelijk uit dat verdrag terugtrekken.

