Ook in 2019 geen prijsstijgingen bij de MIVB

De tarieven van de MIVB gaan niet omhoog in 2019. Dat meldt Brussels minister van Mobiliteit Pasal Smet (sp.a). Tickets en abonnementen zijn al sinds 2014 niet meer duurder geworden bij de Brussselse openbaarvervoermaatschappij. De laatste prijsstijgingen bij de MIVB dateren van 2014. Toen ging de prijs van het maandelijkse abonnement van 47,5 euro naar 49 euro en stegen de prijzen voor tickets van één, vijf en tien beurten ook licht. De prijs van het jaarabonnement is al sinds 2013 499 euro. Een schoolabonnement werd in 2016 zelfs goedkoper en ging van 120 naar 50 euro. Dat blijft ook volgend jaar zo.

“De tarieven blijven ongewijzigd in 2019. We kiezen voor kwalitatief en toegankelijk openbaar vervoer in Brussel”, maakt minister Smet duidelijk.







Bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn gaan de prijzen op 1 februari wel licht omhoog. De abonnementen, het sms-ticket en de dagpassen krijgen een indexaanpassing met gemiddeld 1,73 procent en worden enkele euro’s duurder. Aan de prijs van de goedkoopste vervoerbewijzen, diegene die je met de smartphone koopt, verandert niets.

Over een mogelijke prijsstijging bij spoorwegmaatschappij NMBS zijn nog geen details bekend.

bron: Belga