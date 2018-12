Leuvense indierockband Willow geeft op 14 februari in Het Depot afscheidsconcert

De Leuvense indierockband Willow, bekend van singels als ‘Gold’, ‘Sweater’, Remedy’ en ‘Danger’, stopt ermee. Omdat gitarist Nils Goddeeris voor zijn werk naar Singapore verhuist heeft de band besloten om er gezamenlijk mee op te houden. Dat meldt concertzaal Het Depot in Leuven waar de band resideerde en op 14 februari een afscheidsconcert geeft. Willow liet voor het eerst in 2010 van zich horen toen de groep de derde plaats wegkaapte in Humo’s Rock Rally en er ook de publiekprijs kreeg. Dat leverde een platencontract op bij Universal Music en in 2012 de eerste cd ‘We The Young’. De ingenieuze videoclip voor ‘Sweater’ leverde de groep een MIA op. In 2014 volgde een tweede, meer elektronisch album ‘Plastic Heaven’. De ijzersterke livereputatie resulteerde in zeven concerten in de Brussels AB, twee op Pukkelpop en één op Dour. Toen koning Filip en koningin Mathilde in 2013 hun blijde intrede deden in Leuven mocht Willow in Het Depot ook voor hen optreden.

bron: Belga