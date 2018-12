Gele hesjes op de bon voor vertragingsactie op N4

De politie heeft deze namiddag drie ‘gele hesjes’ op de bon geslingerd omdat zij in het kader van een protestactie het verkeer op de N4 nabij Ciney naar de smaak van de ordehandhavers te veel belemmerd hadden. De actievoerders waren in Namen vertrokken met zes auto’s. Hun doel was: via de N4 naar Ciney rijden aan een snelheid van 40 kilometer per uur. Uiteindelijk geraakten ze niet op hun bestemming omdat de politie de drie voertuigen die de stoet leidden tegenhield. De drie bestuurders kregen elk een boete van 275 euro aangesmeerd wegens het aan te trage snelheid rijden en het belemmeren van het verkeer.

Volgens de politie brengen zulke “slakkengangacties” de veiligheid van andere weggebruikers in gevaar. Hun interpretatie werd door de gele hesjes op onbegrip onthaald. “Er is geen verplichte minimumsnelheid op de N4, die overigens ook gebruikt wordt door tractors (…) en we hebben er op gelet dat wij niemand in gevaar brachten”, zei Marc-Henri Jamain, bestuurder van één van de zes auto’s. “Als zij een voorbeeld wilden stellen, dan is dit een slechte poging. Het is triest dat zomaar een proces-verbaal wordt opgesteld, zonder enige reden.”







bron: Belga