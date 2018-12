Miley Cyrus en Liam Hemsworth zijn stiekem getrouwd

Het werd een romantische kerst voor Miley Cyrus (26) en Liam Hemsworth (28). Het lijkt erop dat het Hollywoodkoppel in het huwelijkbootje is getreden, al heeft geen van beiden dat voorlopig bevestigd. De zangeres deelde gisteren wel verschillende foto’s op Instagram.

Op de foto’s poseert het verliefde koppel in lang wit kleed en kostuum en snijden ze een bruidstaart aan. De geheime trouw raakte dinsdag voor het eerst bekend, toen een vriend enkele foto’s deelde. Gisteren deelde Miley zelf ook enkele kiekjes.







Miley en Liam leerden elkaar in 2009 kennen op de filmset van The Last Song. In 2013 maakten ze hun verloving bekend, maar sindsien veranderde hun prille geluk al snel in een knipperlichtrelatie. De twee acteurs zouden nu eindelijk definitief voor elkaar gekozen hebben.

Voir cette publication sur Instagram This is probably our one – millionth kiss …. Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 26 Déc. 2018 à 12 :44 PST

Voir cette publication sur Instagram 12.23.18 Une publication partagée par Miley Cyrus (@mileycyrus) le 26 Déc. 2018 à 12 :48 PST