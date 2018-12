Huwelijksverjaardag vergeten? Dit is wat het betekent

Het is heel lastig wanneer je partner jullie liefdesverjaardag vergeten is. Maar experts wijzen erop dat we nogal snel denken dat hij of zij de relatie daarom niet belangrijk vindt. “Denk na over de context van de vergeetachtigheid”, klinkt het.

Of het nu de dag was waarop jullie voor het eerst kusten, jullie relatiestatus aanpasten op Facebook of voor de eerste keer elkaars familie ontmoetten – het is belangrijk om je ‘anniversary’ te vieren. Maar wat betekent het dan wanneer je lief deze speciale dag vergeten is? “Niet panikeren”, vertelt psycholoog Joshua Klapow aan Elite Daily. “Vergeten is menselijk. Denk na over de context van de vergeetachtigheid.”

Verontschuldiging







“Een liefdesverjaardag vergeten is op zich niet zo erg”, gaat hij verder. “De manier waarop je partner reageert wanneer je hier iets over zegt, is veel belangrijker. Als hij of zij zich uitgebreid verontschuldigt, is er niks aan de hand.”

Oorzaak

“Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze verstrooidheid”, aldus Klapow. “Misschien heeft je lief het te druk, waardoor hij of zij het over het hoofd gezien heeft. Maar wanneer je wederhelft niet empathisch reageert en het hem of haar precies niet veel kan schelen, is er misschien iets niet helemaal juist in jullie relatie.”

“Spijt betuigen is een goed teken, maar zorg er ook voor dat je partner deze mijlpaal in jullie relatie niet blijft vergeten”, besluit de psycholoog. “Als één van jullie het belangrijk vindt om deze dag te vieren, is het meer dan normaal dat de ander hier in meegaat. Bovendien versterkt het jullie band en krijgen jullie het gevoel van samen een leven op te bouwen.”