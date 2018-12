Coalitie zet kwaad bloed bij Forza Ninove en Schild & Vrienden

“Eén van de grootste politieke hold-ups” en “Een zwarte dag voor de democratie”. Guy D’haeseleer, de frontman van Forza Ninove, reageert in niet mis te verstane bewoordingen op de coalitie in de Oost-Vlaamse stad. Nog vanuit extreemrechtse hoek plant Schild & Vrienden een ‘Mars voor Ninove’ op 3 januari, de dag waarop de nieuwbakken bestuursploeg wordt aangesteld.

Het was Joost Arents die gisteravond het nieuws meedeelde aan zijn partij N-VA: de lijsttrekker verleent zijn steun aan een coalitie tussen Open Vld en Samen. Daarmee gaat hij in tegen de partijbeslissing om oppositie te voeren, tot onvrede van het lokale N-VA-bestuur. “Na de verkiezingsnederlaag hadden zij die keuze gemaakt, en onlangs nog bevestigd”, aldus nationaal woordvoerder Joachim Pohlmann. “Het is nu aan hen om zich te beraden en de nodige stappen te ondernemen tegen de beslissing van Arents.”

Naast zijn eigen partij N-VA, jaagt Arents ook Forza Ninove op de kast. Frontman Guy D’haeseleer, die in het Vlaams parlement zetelt voor het Vlaams Belang, had bij de verkiezingen maar nipt een absolute meerderheid gemist, maar valt nu toch uit de boot. Tegenover VTM Nieuws omschreef hij de ontwikkelingen als “één van de grootste hold-ups in de geschiedenis van de lokale Vlaamse politiek”. Daar deed hij in De Ochtend op Radio 1 nog een schepje bovenop. “Dit is een zwarte dag voor de democratie. Maar wie denkt mij op deze manier het zwijgen te kunnen opleggen, heeft het mis.”

Via Facebook laat D’haeseleer intussen verstaan dat hij binnen zes jaar voor een absolute meerderheid zal gaan. Op sociale media circuleert verder ook een oproep om de nieuwjaarsreceptie van de stad Ninove op 6 januari te verstoren. Zo lang wil Dries Van Langenhove blijkbaar niet wachten. De oprichter van de extreemrechtse organisatie Schild & Vrienden plant een ‘Mars voor Ninove’ bij de aanstelling van de nieuwe bestuursploeg, op 3 januari.

In een gezamenlijke mededeling laat de coalitie, waarbij Tania De Jonge (Open Vld) burgemeester blijft, weten dat “het geen eenvoudige of evidente keuze was, maar wel de enige die de stad vooruit kan helpen.»