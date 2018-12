Ariana Grande heeft zich na jaren opnieuw verzoend met haar vader

Ariana Grande en haar vader hebben jarenlang geen contact gehad, maar de zangeres is nu weer ‘on speaking terms’ met hem. Via haar Instagram Story liet ze onlangs weten met haar vader te facetimen.

Op de gedeelde foto is te zien hoe de Amerikaanse zangeres voor een kerstboom zit, met het gezicht van haar vader op haar telefoon. Grande heeft er nooit een geheim van gemaakt dat haar relatie met haar vader moeizaam is, nadat haar ouders scheidden toen zij acht jaar oud was.







Sinds 2013 had de zangeres eigenlijk geen contact meer met vader Edward Butera, vertelde ze aan het magazine Seventeen. “Het is een privékwestie. Het heeft voor mij heel lang geduurd voor ik er oké mee was. Wat me daarbij geholpen heeft, is dat ik geaccepteerd heb dat ik half mijn vader, half mijn moeder ben. Veel van mijn maniertjes heb ik van hem.”