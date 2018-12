Politie in Kroatië ontdekt 39 migranten in bestelwagen

De Kroatische politie heeft 39 migranten gevonden in een bestelwagen die uit Bosnië kwam. Het voertuig had gisteren in Vrgorac, aan de grens met Bosnië, de aandacht getrokken van politieagenten. Onder de vluchtelingen en migranten was ook een niet nader genoemd aantal vrouwen en kinderen, meldt het portaal jutarnji.hr op gezag van de politie in Split. De migranten zeiden dat ze uit Irak en Iran kwamen. Een 26-jarige Sloveen die aan het stuur van de bestelwagen zat, werd opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

Sinds de sluiting van de Balkanroute, die van Griekenland over Macedonië, Servië en Hongarije naar Centraal-Europa leidt, is een andere smokkelroute langs Bosnië, Kroatië en Slovenië ontstaan.







Bron: Belga