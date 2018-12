Krijgswet loopt af in Oekraïne

Oekraïne heeft beslist de krijgswet, die vandaag na een periode van 30 dagen afloopt, niet te verlengen, zo heeft president Petro Porosjenko op Twitter gemeld. De krijgswet was afgekondigd na een oplaaiing van de spanningen met Rusland. Porosjenko verwees naar de huidige veiligheidstoestand in Oekraïne ter rechtvaardiging van de beslissing. “Ik wil benadrukken dat de krijgswet geen enkele invloed had op het dagelijkse leven van de burgerbevolking”, zei de president. Hij voegde eraan toe dat niemands rechten of vrijheden ingeperkt werden.

Oekraïne kondigde de krijgswet in november af, na een incident tussen de Russische kustwacht en de Oekraïense zeemacht bij de Krim. Kiev voerde aan dat Oekraïne zich op die manier beter kon verdedigen tegen Russische aanvallen. Critici verweten Porosjenko dat hij zijn politieke positie wou verbeteren in het licht van de presidentsverkiezing van maart 2019.







De Russische kustwacht opende vorige maand het vuur op verscheidene Oekraïense schepen, die geënterd en in beslag genomen werden. Daarbij werden 24 Oekraïense opvarenden gevangengenomen.

bron: Belga