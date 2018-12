Jupiler Pro League – Racing Genk slaat tienpuntenkloof

Racing Genk heeft woensdag geen steekje laten vallen op de 21e speeldag in de hoogste nationale voetbalafdeling. De competitieleider versloeg AA Gent, zevende in de stand, met 3-1. Bij de rust was het 1-1 gelijk. AA Gent kwam het best uit de startblokken. Dylan Bronn zette de bezoekers in de 6e minuut op 0-1. In de 23e minuut scoorde topschutter Mbwana Samatta zijn vijftiende van het seizoen voor de 1-1. Twee minuten na de pauze zette Sebastien Dewaest Genk op voorsprong en Bryan Heynen haalde vier minuten voor affluiten de laatste spanning uit de partij. Gent stond dan al met tien. Sigurd Rosted was in de 76e minuut met rood naar de kleedkamers gestuurd.

Genk gaat de jaarwisseling in met 48 punten. Dat zijn er tien meer dan Club Brugge, dat donderdag naar rode lantaarn Lokeren trekt, en Antwerp, dat woensdag Moeskroen met 2-1 versloeg. RSC Anderlecht ontvangt donderdag nog Waasland-Beveren, maar is door de nederlaag van Gent, en die van Charleroi eerder op de dag tegen Standard (0-1), nu al zeker dat het na de speeldag nog in de top zes staat.

Bron: Belga