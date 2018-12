Euromillions Basket League – Oostende wint “Clasico”

Op de twaalfde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling heeft Oostende woensdag de Clasico tegen Charleroi met 88-82 gewonnen. Bij de rust was het 46-46 gelijk. Oostende maakte het verschil pas in het vierde kwart (26-19). Nemanja Djurisic en Loic Schwartz scoorden elk 16 punten voor Oostende en ook Chase Fieler (15), Dusan Djordjevic (11) en TJ Williams (11) kwamen boven de tien punten uit. Tegen die collectieve sterke prestatie wogen de 21 punten van Nate Linhart en 18 van Matt Mobley net niet op.

Brussels had zijn jongste vijf wedstrijden gewonnen, waarvan de laatste drie tegen Charleroi, Antwerp en Oostende, en zette woensdag zijn zegereeks voor. Voor 4.000 toeschouwers in Vorst Nationaal had het wel de handen vol met Aalstar. Pas na een verlenging trok Brussels met 88-87 aan het langste eind. Na de reguliere speeltijd was het 75-75. Bij de rust stond Aalstar nog 30-42 voor. Ivica Radic (18 ptn, 6 rbds), Caleb Walker (17 ptn) en Domien Loubry (13 ptn, 6 assists) hadden een aanzienlijk aandeel in de Brusselse triomf.

Bergen liet zich in een Waalse derby niet verrassen door Luik. Het werd 101-78. Antwerp ging met 63-90 winnen in Leuven en Limburg United nam met 98-83 de maat van Mechelen.

In de stand gaat landskampioen Oostende met 22 punten aan de leiding, voor Bergen (20), Charleroi (18), Antwerp en Brussels (17), Mechelen (16), Limburg (15), Aalstar en Luik (14) en Leuven (11). Charleroi, Limburg, Aalstar en Luik hebben wel nog een inhaalwedstrijd te goed, Antwerp, Brussels en Leuven zelfs twee.

Donderdag vindt in de Lange Munte in Kortrijk het All Stars Game plaats, met onder meer een wedstrijd tussen de beste Belgen en de beste buitenlanders van de Euromillions League. Die wordt in 2019 op vrijdag 11 en zaterdag 12 januari hervat.

bron: Belga