Egyptische ex-president Moebarak vraagt toestemming Sisi om tegen Morsi te getuigen

Op het proces tegen de in 2013 afgezette Egyptische president Mohamed Morsi heeft Morsi’s voorganger Hosni Moebarak de toestemming gevraagd van huidig president Abdel Fattah al-Sisi om “gevoelige” informatie over aanvallen tijdens de revolutie te onthullen, waarbij volgens de openbare aanklager de Moslimbroederschap, de Palestijnse beweging Hamas en de Libanese beweging Hezbollah betrokken waren. Moebarak werd in 2011 afgezet na een volksopstand tijdens de Arabische Lente. Hij werd vandaag als getuige gehoord door een rechtbank in Caïro, in een zaak over de “infiltratie” van leden van Hamas en Hezbollah in Egypte.

Volgens de aanklager namen de bewegingen begin 2011 deel aan een aanval op de gevangenissen, waardoor leden van Hamas en Hezbolla en de Moslimbroederschap van voormalig president Mohamed Morsi, konden ontsnappen.







De 90-jarige Moebarak zei dat de informatie die hij heeft “gevoelig is. “Ik ga praten over gevoelige zaken die nooit eerder ter sprake werden gebracht”, zei de zichtbaar verzwakte Moebarak, begeleid door zijn twee zonen Gamal en Alaa.

Hij zei dat hij zichzelf wilde beschermen tegen elke “overtreding” van de wet, die hem volgens hem verbiedt bepaalde informatie te onthullen waarvan hij op de hoogte was als president. Zijn advocaat heeft de president om toestemming gevraagd om de informatie te openbaren.

In afwachting daarvan wilde Moebarak geen vragen beantwoorden over een samenzwering tussen de Moslimbroeders en Hamas, Hezbollah en Iran om in 2011 “de chaos te vergroten” in Egypte. Hij zei echter wel dat de mensen achter de gevangenisuitbraken “uit Gaza kwamen, van Hamas”, en dat zij leden van de veiligheidstroepen in het noorden van de Sinaï vermoord zouden hebben.

Morsi, die sinds zijn afzetting in 2013 door het leger in verschillende zaken berecht en veroordeeld werd, zat vandaag in de beklaagdenbank. Hij werd in deze zaak van de gevangenisuitbraak in juni 2015 ter dood veroordeeld, samen met een honderdtal anderen. In november 2016 maakte het Hof van Cassatie de veroordelingen van Morsi en enkele van zijn medebeklaagden ongedaan, en werd de organisatie van een nieuw proces bevolen.

Uit een in maart verschenen rapport van het Detention Review Panel (DRP), een groep van Britse parlementsleden en advocaten, blijkt dat de omstandigheden waarin Morsi wordt vastgehouden tot zijn vroegtijdige dood kunnen leiden.

