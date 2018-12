De Bruyne en City morsen met punten op Boxing Day

Manchester City is vandaag op speeldag 19 in de Premier League onderuitgegaan op het veld van Leicester City. De Engelse kampioen verloor met 2-1 van The Foxes. Bernardo Silva opende na 14 minuten de score voor de bezoekers, maar amper vijf minuten later stond het alweer gelijk na een goal van Marc Albrighton. Ricardo Pereira deed het King Power Stadium in de 81e minuut ontploffen. In de slotfase werd Fabian Delph nog uitgesloten bij City.

Kevin De Bruyne maakte na 70 minuten plaats voor David Silva. Vincent Kompany zat niet in de selectie van Pep Guardiola.







Door het puntenverlies ziet City leider Liverpool uitlopen tot 7 punten. De Reds, met Mignolet en Origi op de bank, klopten op tweede kerstdag (Boxing Day) Newcastle United met 4-0. Dejan Lovre (11.), Mo Salah (48., pen), Xherdan Shaqiri (79.) en Fabinho (85.) troffen raak.

Tottenham, met Toby Alderweireld als enige Belg, zette voor eigen publiek vlot Bournemouth opzij. Christian Eriksen (16.), Son Heung-min (23. en 70.), Lucas Moura (35.) en Harry Kane (61.) zorgden voor de 5-0 forfaitscore. De Spurs wippen over City naar plaats twee met 45 punten.

Manchester United nam op Old Trafford vlot de maat van hekkensluiter Huddersfield Town (3-1). Marouane Fellaini zag vanaf de bank hoe Nemanja Matic (38.) en Paul Pogba (64., 78.) scoorden. Bij de bezoekers werden Laurent Depoitre (74.) en Isaac Mbenza (63.) tijdens de tweede helft naar de kant gehaald. Hun ploegmaat Mathias Jorgensen (88.) tekende voor de eerredder.

Ook in de Schotse Premiership werd vandaag gevoetbald. Rode Duivel Dedryck Boyata won met Celtic met 3-4 op het veld van Abderdeen. Scott Sinclair was met drie doelpunten de grote man bij de bezoekers.

Bron: Belga