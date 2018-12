Belgen in het buitenland – Eden Hazard wil “een legende” van Chelsea worden

Eden Hazard scoorde woensdag zijn 100e en 101e doelpunt voor Chelsea en hielp “The Blues” zo aan een 1-2 zege bij Watford. “Dit betekent heel veel voor mij, vooral omdat het ook een zege opleverde”, reageerde de kapitein van Chelsea en de Rode Duivels. “Mijn 100e en 101e goal voor deze fantastische club, zal ik nooit vergeten. Maar nu willen de supporters, de spelers, de staf en ikzelf meer. Ik wil nog meer goals scoren voor deze club en een legende worden als Lampard, Terry of Drogba.”

Dit seizoen vond Hazard al twaalf keer de weg naar het doel, waarvan tien keer in de Premier League. Met negen assists is hij de assistenkoning van het kampioenschap. De 27-jarige nummer tien speelt sinds 2012 voor Chelsea. Afgelopen zomer leek een transfer naar Real Madrid in de maak en met de wintermercato voor de deur, duiken opnieuw geruchten over een overstap naar “de Koninklijke” de kop op.

bron: Belga