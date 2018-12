Belangenconflict tegen hervorming Civiele Bescherming “geen gevaar voor veiligheid”

Het feit dat de Brusselse regering een belangenconflict ingeroepen heeft tegen de voor 1 januari geplande hervorming van de Civiele Bescherming, brengt de veiligheid niet in gevaar. Dat zegt de woordvoerder van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) vandaag. De minister schreef de provinciegouverneurs aan en zegt dat “de nodige maatregelen genomen zijn om de veiligheid van de burgers te garanderen”. De hervorming van de Civiele Bescherming is het geesteskind van voormalig minister Jan Jambon (N-VA). Zowel het kazernenetwerk, het personeelsbestand, als de functieomschrijvingen zijn hertekend. De meest in het oog springende verandering is dat slechts twee van de zes kazernes behouden blijven: Brasschaat in de provincie Antwerpen en Crisnée in Luik. De hervorming had op 1 januari 2019 geïmplementeerd moeten worden, maar op een vergadering van het Overlegcomité van de federale regering en de gewestregeringen, trok de Brusselse regering woensdag 19 december aan de alarmbel. Ze diende bij monde van minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp Cécile Jodogne een belangenconflict in.

Het is onduidelijk wat die beslissing betekent voor de hervorming, maar in een brief aan de provinciegouverneurs zegt minister De Crem dat de veiligheid niet in het gedrang komt. Volgens zijn woordvoerder gaat De Crem met de federale regering nu een stand van zaken opmaken.







Het bezwaar van Brussel tegen de door Jambon uitgetekende hervorming is bekend: door de kazerne van Liedekerke te sluiten en slechts die van Brasschaat en Crisnée over te houden, zal hulp van de Civiele Bescherming meer dan twee uur onderweg zijn. De hervorming zorgt ervoor dat de brandweer bij incidenten de eerstelijnshulp verzekert, terwijl de Civiele Bescherming de tweede lijn verzorgt.

bron: Belga