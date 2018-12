Ardense Jagers vanaf januari vier maanden op missie in Estland

België ontplooit vanaf januari ongeveer 250 militairen van de Landcomponent in Estland, waar ze voor het eerst deel zullen uitmaken van een multinationaal bataljon onder Brits commando. Dat is vernomen uit militaire bronnen. Dat bataljon is ingezet in het kader van de ‘enhanced Forward Presence’ (eFP), de versterking van de oostflank van de NAVO in de Baltische staten en Polen. De militairen komen vooral uit het bataljon Ardense Jagers uit Marche-en-Famenne.

België neemt sinds 2017 deel aan de versterking van de oostelijke NAVO-flank. De verdragsorganisatie ontplooide vier multinationale bataljons in Estland, Letland, Litouwen en Polen – op een roterende basis.







Het Belgische leger maakte tot op heden altijd deel uit van de ‘Battle Group’ die Duitsland leidde in het Litouwse Rukla. Deze keer besliste de regering, op voorstel van het ministerie van Defensie, om voor het eerst soldaten in te zetten in het Britse bataljon in het Estse Tapa.

Volgens verschillende militaire bronnen gaat het erom aan te tonen dat de militaire samenwerking met het Verenigd-Koninkrijk binnen de NAVO ook na de brexit zal worden voortgezet.

bron: Belga