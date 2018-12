Antwerp verstevigt positie in top zes, Kortrijk lukt knappe comeback tegen Zulte Waregem

Antwerp heeft zich wat steviger in de top zes genesteld. De Great Old versloeg deze namiddag op speeldag 21 in de Jupiler Pro League staartploeg Moeskroen met 2-1. Dieumerci Mbokani bracht stamnummer 1 halfweg de eerste helft op voorsprong vanop de stip. Scheidsrechter Lardot kende een strafschop toe na een tussenkomst van de videoref. Moeskroendoelman Butez had Mbokani foutief ten val gebracht in de zestien.

Tien minuten na de koffie verdubbelde diezelfde Mbokani de voorsprong van Antwerp met een rake kopslag. Yannis Mbombo (64.) bracht opnieuw spanning in de match met de 2-1, maar daarna werd niet meer gescoord. In het klassement komt de ploeg van Laszlo Bölöni naast Club Brugge met 38 punten, zeven minder dan leider KRC Genk.







STVV deed met het oog op play-off 1 geen al te beste zaak. De Limburgers raakten niet verder dan 1-1 op het veld van Oostende. Jordan Botaka knalde zijn team al na vier minuten op voorsprong. Twintig minuten later kreeg diezelfde Botaka dé kans op de 0-2 maar hij faalde vanaf de stip. Oostende kwam in minuut 33 langszij via Laurens De Bock, die met het hoofd Steppe vloerde. Met 33 punten komt STVV op gelijke hoogte van Standard op de vierde plaats. Oostende (23 punten) kampeert als twaalfde in de rechterkolom.

KV Kortrijk ontving deze namiddag in een West-Vlaams duel Zulte Waregem. Essevee kwam kort voor de rust op 0-1 langs de Fin Urho Nissilä. Op het uur maakte Hicham Faik met een vrije trap 0-2 voor de bezoekers. Kort daarna lukte Ilombe Mboyo de aansluitingstreffer. Het was voor de Kerels het startsein van een knappe comeback. Dankzij doelpunten van Christophe Lepoint (72.), opnieuw Mboyo (73.) en Teddy Chevalier (89.) werd het nog 4-2. Kortrijk staat voorlopig negende (28 ptn), Zulte Waregem dertiende (20 ptn).

In de vierde namiddagwedstrijd ging Cercle Brugge voor eigen publiek onderuit tegen Eupen. Mamadou Fall zette de Panda’s na ruim een kwartier op voorsprong en besliste zo meteen de wedstrijd. Beide ploegen gaan het nieuwe jaar in met 25 punten.

Met de Waalse derby Charleroi-Standard (18u) en Genk-Gent (20u30) staan vandaag nog twee wedstrijden op het programma in 1A. De laatste speeldag voor de winterstop wordt morgen afgesloten met Lokeren-Club Brugge (18u) en Anderlecht – Waasland-Beveren (20u30).

bron: Belga