Zo wordt jouw uitvaart helemaal ecofriendly

Tijdens je leven probeer je je ecologische voetadruk zo klein mogelijk te houden, maar hoe doe je dat erna? Wist je dat er veel ecologische mogelijkheden zijn voor je uitvaart? Dat klinkt misschien een beetje morbide, maar het is nooit een slecht idee om daar al eens over na te denken. Wij zetten enkele opties op een rijtje.

Afbreekbare urnes

Biologisch afbreekbare unres vind je in alle soorten en maten. Van natuurlijke klei tot gerecycleerd papier dat volledig biologisch afbreekbaar is. Er zijn zelfs urnen die gemaakt worden van bamboe of van jute. Ze worden dan nog eens verstevigd door middel van een kruidengom en zijn 100% afbreekbaar.

Natuurbegraafplaats







Antwerpenaren kunnen met een biologisch afbreekbare urne terecht in een ‘begraafbos’. Het bos bevindt zich achter begraafplaats ’t Schoonselhof. Als je kiest voor deze uitvaart, ga je letterlijk op in de natuur. Alleen is het bos niet openbaar voor de nabestaanden. Ook in Sint-Niklaas en Scheldewindeke, een deelgemeente van Oosterzele, bestaan er begraafbossen.

Sommige gemeenten creëerden dan weer boomgaarden en strooiweilanden. En heb je er al eens aan gedacht om een boom te kopen als herdenking?

Plant een boom

Wil je liever een boompje planten en zien groeien? Dan kan je bij Spiritree en de Bios Urne terecht. Het zijn allebei biologisch afbreekbare urnen waaruit boompjes kunnen groeien.

Milieuvriendelijke kisten

Heb je al eens gedacht aan een ecologische kist, want in Vlaanderen is het niet langer verplicht om een klassieke kist te kopen. Heel wat materialen zijn hier geschikt voor. Denk bijvoorbeeld aan vurenhout of dennenhout. Maar er zijn ook minder conventionele materialen die kunnen gebruikt worden om je uitvaartkist te maken. Een voorbeeld daarvan is het pandanusblad, een snel groeiend onkruid dat veel voorkomt in tropische delen van de wereld. De kist wordt handmatig gemaakt in Indonesië en China en draagt het Fair Trade-label. De stevigheid en kwaliteit worden gegarandeerd door een kader van bamboe. In plaats van pandanusblad kan je ook opteren voor een kist vervaardigd uit bananenbladeren.

Lijkwade

Wist je dat je mag begraven of gecremeerd worden in een lijkwade? Dat is een rechthoekige doek die om de overledene heen gewikkeld wordt. Je kan kiezen voor een wade van linnen, katoen, canvas of zijde. Bekijk wel goed met je begrafisondernemer of je wensen wel overeenkomen met de wet, want de stof moet aan bepaalde normen voldoen. De grootste voorwaarde is dat de lijkwade binnen de negentig dagen voor meer dan 98% afgebroken moet worden.

Grafmonument

Een grafzerk is alles behalve ecologisch verantwoord. Hoe zwaarder de steen, hoe meer het de natuur belast. Daarnaast wordt veel natuursteen ingevoerd vanuit India en Japan. Je kan dus beter keizen voor een grafmonument uit biologisch afbreekbaar materiaal of duurzaam hout, maar je kan een graf ook een tweede leven geven door een grafconcessie aan te gaan.

Koffietafel

Na de ceromonie is het natuurlijk tijd voor de koffietafel. Die kan je op verschillende manieren ecologisch maken. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je het op wandelafstand organiseert van waar de ceremonie plaatsvond. Of zorg ervoor dat familie en vrienden samen carpoolen of met het openbaar vervoer komen.

Daarnaast kan je alleen voor biologische (en eventueel lokale) producten kiezen. Je kan ook borden en bestek voorzien die biologisch afbreekbaar zijn.