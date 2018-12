Vijf tips tegen een opgeblazen gevoel

Wie aan Kerstmis denkt, denkt aan veel en lekker eten. Maar door al die heerlijke diners steekt een foodbaby nogal snel de kop op. En niks is lastiger, want dan ben je verplicht het eetfestijn stop te zetten. Dankzij deze vijf tips bestrijd je een opgeblazen gevoel!

Neem genoeg tijd om te kauwen

Een opgeblazen gevoel verschijnt wanneer je je eten te snel naar binnen werkt en doorslikt. Daarom is het belangrijk om je tijd te nemen en rustig te kauwen. Een kerstdiner is gezellig en mag wat langer duren. Tijd zat, dus.

Drink veel water







Drink minstens 1,5 liter water per dag om de spijsvertering te bevorderen. Drink bovendien niet tijdens de maaltijd, maar ervoor of erna (los van enkele lekkere glaasjes cava bij de aperitief en wijn bij het diner, waar je uiteraard geen nee tegen kan zeggen).

Beweeg

Zorg ervoor dat je voldoende beweging hebt. Ga samen met je familie of vrienden een gezellige kerstwandeling maken. Zo werk je die lastige opgeblazen buik weg én breng je qualitytime door met belangrijke personen.

Draag geen strakke kledij

Strakke kledij drukt op je (onder)buik. Dat is niet alleen onaangenaam, het zorgt er ook voor dat je niet van een foodbaby afgeraakt. Draag daarom losse, gemakkelijke kleedjes of een lekker warme pull. Zo kan je eten wat je wil terwijl je je comfortabel voelt.

Eet minder

Deze laatste tip geldt eigenlijk niet tijdens de feestperiode, maar we geven hem toch mee. Als je een opgeblazen gevoel wil vermijden, eet je best niet zoveel in één keer. Maar om eerlijk te zijn: wie houdt zich nu in tijdens een kerstfeest? Trek het je niet aan en geniet van de heerlijke hapjes en uitgebreide diners. Smakelijk!