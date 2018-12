Justin Bieber geeft vriendin Hailey Baldwin schattigste kerstcadeau ooit

Justin Bieber en Hailey Baldwin zijn nog maar eventjes getrouwd, maar het is nu al tijd voor gezinsuitbreiding. De Canadese zanger heeft Hailey namelijk een schattige puppy als kerstcadeau gegeven.

Kerst staat voor de deur en dat betekent dat de kerstinkopen zijn gedaan, zo ook ten huize Bieber.

Droomgeschenk







Maak kennis met Oscar. De kleine pluisbal valt in de ‘zeer schattig’-categorie en heeft sinds afgelopen weekend zijn intrek genomen bij Justin Bieber en Hailey Baldwin. Het kleine hondje is een vroeg kerstcadeautje van de zanger en daarmee scoort hij punten.

Want zeg nou eerlijk, een beter kerstcadeau dan dit is er niet. De twee zijn verliefd op de kleine Oscar. Ze delen dan ook non-stop foto’s van hun hondje.

Voir cette publication sur Instagram Meet our dogson his name is #Oscar Une publication partagée par Justin Bieber (@justinbieber) le 22 Déc. 2018 à 4 :34 PST

Lekker doorsnee

Sterren hebben er altijd wel een handje van om hun kind of huisdier een gekke naam te geven. Opvallend is dus dat de baasjes voor een normale naam hebben gekozen. Gezien het feit dat Hailey Baldwin in de modeindustrie werkt, is de kans groot dat ze geïnspireerd is door Oscar de la Renta. Een fashion designer die geliefd is door het model. Of ze vond de naam gewoon leuk, dat kan natuurlijk ook.

Wij willen ook een kleine Oscar is huis en zijn dus stiekem een beetje jaloers op Hailey. Toch blijven we eigenwijs en zetten we volgend jaar gewoon weer een puppy op ons verlanglijstje.