Geluidsdichte tent voor honden met vuurwerkangst

Oudejaarsnacht is vaak niet de gezelligste periode van het jaar voor huisdieren. Veel honden en katten zijn als de dood voor het knallende vuurwerk, waardoor ze zich verstoppen op de meest beschutte plekjes van het huis.

Het probleem van bange huisdieren voor vuurwerk is in het Verenigd Koninkrijk zo groot dat sommige baasjes naar afgelegen hotels reizen met hun huisdieren zodat deze het nieuwjaarsgeknal zo min mogelijk zullen horen.







Om de jaarwisseling ook voor onze huisdieren wat prettiger te laten verlopen ontwierp autofabrikant Ford een speciale noise-cancelling tent die gebruik maakt van dezelfde technologie als hoofdtelefoons. Zo krijgt de hond (of kat) niks mee van het geknal en kan hij met een gerust hart het nieuwe jaar in, zo meldt Sky News.

Vier keer luider

“Heel veel dieren vinden vuurwerk eng. Honden, bijvoorbeeld, horen geluiden vier keer luider en van veel grotere afstand dan mensen doen”, vertelt Graeme Hall, die in Groot-Brittannië bekend staat als de Dogfather. “Het is belangrijk dat je je huisdieren een veilige ruimte biedt waar ze zich op hun gemak voelen tijdens Oudejaar.” Op dit moment bestaat de geluidswerende tent alleen nog als concept, maar als het project ook de volgende ontwerpfases overleeft dan kunnen vele baasjes hun huisdieren een veilig heenkomen geven tijdens de luidruchtige oudejaarsnacht.

De noise-cancelling kennel ziet eruit alsof hij uit een sciencefictionverhaal komt. Toch is deze met hedendaagse technologie wel degelijk te bouwen. De microfoons in het prototype detecteren de vuurwerkgeluiden en zenden met speakers tegengestelde frequenties uit om ze te neutraliseren. Daarnaast is de dierenbunker gemaakt van schokwerend materiaal zodat de bewoners ook geen last hebben van de eventuele trillingen die gepaard gaan met de knallen.

Of het product daadwerkelijk op de markt komt, is nog lastig te zeggen. Het idee wordt alvast lyrisch ontvangen.

Bron: Metro Nederland