Eén op de acht Belgen kreeg ‘fout’ kerstcadeau

Heb jij bij het uitpakken van je cadeaus een glimlach moeten faken? Je bent niet alleen! 16,5% van de Belgen was vorig jaar niet tevreden met zijn kerstcadeau. Dat blijkt uit een online onderzoek bij 2.000 Belgen in opdracht van 2dehands.be, De Kringwinkel, Troc.com en Cash Converters. Ook dit jaar zet die tendens zich voort. De eerste cadeaus zijn nauwelijks uitgepakt, of ze worden al aangeboden in tweedehandswinkels en online.

In de meeste gevallen bleek de zoektocht naar het ideale geschenk voor die vriendin die eigenlijk alles al heeft of voor die veeleisende (schoon)moeder toch nog goed uit te draaien. 83,5% van de Belgen was blij met zijn kerstcadeaus. Toch sloegen enkelen de bal mis. Zo doken de eerste ‘foute cadeaus’ op tweedehandswebsites al op kerstavond om 20 uur op, tussen de kalkoen en de kerststronk.

“Dit jaar waren een parfum van Hugo Boss, een tegoedbon voor Netflix en een airfryer de eerste ‘foute’ zoekertjes. Vaak gaat het om spullen die we dubbel hebben, of helemaal niet willen, maar waar we wel iemand anders blij mee kunnen maken,” aldus Petra Baeck, woordvoerster van 2dehands.be

Vorig jaar verkocht 16,3% zijn of haar foute cadeaus door. Toch vindt 37,8% van de ondervraagden die vorig jaar een fout cadeau kregen, het ‘not done’ om dit door te verkopen. 22,3% is bang dat de gever zich beledigd zou voelen en 13% schenkt de cadeaus liever weg.

Dit zijn de vijf meest aangeboden ‘foute cadeaus’

1. Decoratieartikelen (22,3%)

2. Cadeaubonnen (19,5%)

3. Kleding (19,4%)

4. Parfum en cosmetica (16%)

5. Boeken of strips (11,5%)