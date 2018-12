Vijf doden bij gasexplosie in Chinese mijn

Bij een gasexplosie in een mijn in het noorden van China zijn vijf mensen omgekomen. Dat melden Chinese staatsmedia dinsdag.

De mijnwerkers konden na de explosie, die vroeg maandagochtend gebeurde in Yan’an in de provincie Shaanxi, de mijn niet meer uit. Reddingsoperaties bleven vruchteloos en vroeg dinsdagochtend werden de mijnwerkers dood verklaard.

China is de grootste producent en verbruiker van steenkool en de mijnen in het land worden beschouwd als de gevaarlijkste ter wereld.

Volgens officiële statistieken kwamen vorig jaar 375 mensen om bij mijnongevallen. Dat zijn er al een heel pak minder dan in 2013, toen dat aantal nog boven de duizend lag. De Chinese regering heeft sindsdien werk gemaakt van het terugdringen van illegale mijnen.

bron: Belga