Veertig migranten gered in Kanaal

In totaal 40 migranten op 5 (rubber)boten zijn op Kerstmis in het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk gered. Daarbij waren ook verscheidene kinderen. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zeiden de migranten dat ze uit Irak, Iran en Afghanistan afkomstig waren. Ook de Franse autoriteiten namen deel aan de reddingsacties. Zij redden zes volwassenen en twee kinderen op zo’n 22 kilometer ten noorden van Calais. De migranten probeerden Engeland te bereiken met een kleine boot, maar die boot had motorpech gekregen.

Sinds oktober zijn de pogingen van migranten om het Kanaal over te steken, toegenomen ondanks het gevaar door de drukte van het scheepvaartverkeer, de sterke stromingen en de temperatuur van het zeewater.

Het Kanaal is tussen Calais en Dover ongeveer 40 kilometer breed.

Bron: Belga