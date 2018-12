Trump vraagt kind of hij gelooft in Kerstman, “want op zeven is dat marginaal”

De president van de VS en zijn vrouw Melania hebben maandagavond vragen beantwoord van kinderen die het traject wilden volgen van de Kerstman. Aan een jongetje vroeg Trump of hij nog geloofde in ‘Santa Claus’ en zei hij dat dat op zeven “marginaal” zou zijn. NORAD, de militaire organisatie die waakt over het luchtruim in de VS en Canada, monitort traditiegetrouw het traject dat de Kerstman met zijn door rendieren voortgetrokken arrenslee aflegt op kerstnacht. Het traject is te volgen op een speciale website, maar kinderen kunnen ook bellen naar een callcenter, bemand door vrijwilligers. Het is een gewoonte dat ook de president en de First Lady vanuit het Witte Huis daarbij helpen.

Trump kreeg maandagavond een jongetje aan de lijn, Coleman, en vroeg hem of hij nog gelooft in Santa. “Je amuseert je gewoon. Geloof je nog in Santa? Want op zeven is dat marginaal, niet?” Hij lachtte vervolgens met het antwoord aan de andere kant van de lijn, dat niet hoorbaar was.

Volgens de overlevering begon het monitoren van de route van de Kerstman als een grap in 1955. Het begon met een reclame van de warenhuisketen Sears, die in een lokale krant uit Colorado opriep om te telefoneren naar de Kerstman. Maar wat de directe lijn naar de Kerstman moest zijn, bleek – in volle Koude Oorlog – de rode lijn van NORAD.

Toen de officier van dienst, kolonel Harry Shoup, die dag een jongetje aan de lijn kreeg die hem vroeg of hij de Kerstman was, speelde die het spel mee. Hij gaf opdracht aan zijn manschappen om informatie te geven over de positie van de Kerstman en belde zelfs naar de lokale radio om te melden dat hij een vreemd voorwerp in de lucht had gezien.

bron: Belga