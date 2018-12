Taliban doden zeker 12 veiligheidsmensen in twee Afghaanse provincies

Zeker 12 leden van de Afghaanse ordediensten zijn omgekomen in aanvallen van de taliban in de provincies Faryab en Nangarhar. Dat hebben functionarissen bekendgemaakt In het district Gorzivan in Faryab zijn vier agenten gedood in een mortieraanval van de taliban, zo maakten lokale raadsleden bekend. De militanten vallen vaak het district aan om hun gebieden in de provincie uit te breiden, zeggen de functionarissen nog. Volgens de raadsleden hebben de taliban nu de volledige controle over twee districten in Faryab.

In de provincie Nangarhar sneuvelden minstens acht leden van lokale troepen in talibanaanvallen, zei een woordvoerder van de provinciegouverneur. De aanval vond plaats in het district Bati Kot. Er vielen ook twaalf gewonden.

Talibanstrijders zijn al lang actief in verschillende delen van de provincie. Onlangs vestigden ook strijders van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zich in de provincie.

Bron: Belga