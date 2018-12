Duitse snowboardster sterft in lawine in Oostenrijks skigebied

Een 33-jarige snowboardster is dinsdag om het leven gekomen bij een lawine in het Oostenrijkse skigebied Obergurgl. De vrouw was op 2.500 meter hoogte met haar broer buiten de piste aan het snowboarden toen een 400 meter brede sneeuwmassa los kwam van de berg. De vrouw kon niet ontkomen, haar broer wel. Dat meldt de lokale politie. Hoogstwaarschijnlijk veroorzaakte de vrouw zelf de lawine.

Na iets meer dan een halfuur konden de hulpdiensten het slachtoffer uitgraven, maar ze was intussen omgekomen.

In het gebied geldt de afgelopen dagen een groot lawinerisico wegens de veelvuldige sneeuwval.

bron: Belga