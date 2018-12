Democraten beschuldigen Trump ervan de VS “in chaos” te storten

Turbulentie op de financiële markten, verlamming van een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten, en het opmerkelijke ontslag van de Amerikaanse minister van Defensie: de Democraten hebben Donald Trump er maandag van beschuldigd de VS “in chaos” te storten op kerstavond. Inmiddels ziet het er geenszins naar uit dat een oplossing in de maak is voor de ‘shutdown’. Sinds vrijdag middernacht schuiven zowel Republikeinen als Democraten elkaar de verantwoordelijkheid toe van de budgettaire impasse die tot een gedeeltelijke sluiting of ‘shutdown’ van de overheidsdiensten leidde. Toch is het probleem te herleiden tot één punt: de financiering van een grensmuur met Mexico, een verkiezingsbelofte van Donald Trump in 2016. De Democraten willen niet weten van een dergelijke muur.

“We staan aan de vooravond van Kerstmis en president Trump stort het land in chaos”, zeggen Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, haar tegenhanger in de Senaat. “De beurs stort de dieperik in terwijl de president een persoonlijke oorlog uitvecht met de centrale bank, vlak nadat hij zijn minister van Defensie heeft ontslagen.”

Maandagavond moest president Trump bevestigen dat er geen compromis in zicht is. Hij houdt vast aan zijn grensmuur. “Geen nieuws over de shutdown. We hebben nood aan meer veiligheid aan de grens.”

Vanwege de ‘shutdown’ besliste Trump om de eindejaarsfeesten niet door te brengen in de zonovergoten staat Florida, waar zijn golfclub gelegen is. In de plaats daarvan blijft hij in Washington. Met een storm aan tweets (17 in minder dan 24 uur) verdedigt hij van daaruit intussen zijn beleid. “Ik zit heel alleen (arme ik) in het Witte Huis te wachten tot de Democraten terugkeren om een deal te sluiten over de broodnodige grensveiligheid”, tweette hij onder meer.

