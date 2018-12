Bedrijven vinden vlot uitzendkrachten voor de feestdagen

Hoewel er in de media berichten verschenen over bakkers die tijdens de feestdagen sluiten wegens personeelstekort, merkt Randstad niet opmerkelijk meer aanvragen voor uitzendkrachten op tijdens de feestdagen. Bovendien geraken de vacatures vlot ingevuld, laat de hr-dienstverlener weten. Via Randstad zijn er dit jaar meer dan 1.300 mensen die op kerstdag aan de slag zijn en nog eens 1.200 die op nieuwjaarsdag zullen werken. Die cijfers liggen in lijn met die van vorig jaar. Uit een rondvraag bij zijn klanten, leidt de hr-dienstverlener af dat de vacatures vrij vlot ingevuld geraken. “Dat wijst erop dat er nog heel wat mensen bereid zijn om op feestdagen te werken”, klinkt het. Opvallend is dat er meer studenten werk zoeken in kerst- en eindejaarsperiode dan dat er vacatures zijn.

Vooral in de vrije tijd, kleinhandel, voedingssector, de zorg- en verpleegkunde en in de horeca worden uitzendkrachten ingezet.

bron: Belga