Balans van aanslag in Kaboel loopt op tot 43

De aanslag op een overheidscomplex in Kaboel, waarbij gewapende mannen urenlang tekeergingen, heeft zeker 43 doden geëist. De aanslag is daarmee een van de meest dodelijke in de Afghaanse hoofdstad sinds het begin van dit jaar. Dat zegt het ministerie van Gezondheid dinsdag. Bij de aanslag van maandag raakten ook tien personen gewond. Doelwit van de aanslag was een complex waar de ministeries van Openbare Werken, Werk en Sociale Zaken zijn ondergebracht, zegt de woordvoerder van het ministerie van Gezondheid, Waheed Majroh.

Hoewel het nog niet officieel is, maakten de Verenigde Staten vorige week bekend dat 7.000 van de 14.000 Amerikaanse soldaten in Afghanistan zouden teruggetrokken worden. Een leider van de taliban reageerde al opgetogen op het nieuws.

Bron: Belga