Woede over niet-blauwe geest in live-action Aladdin

Het is volgend jaar het jaar van de live-action films van Disney. Niet alleen The Lion King en Dumbo komen in de bioscoop, ook Aladdin staat op de planning. Alleen is er de afgelopen dagen wat ophef over de film ontstaan.

Het drama draait rond de Amerikaanse acteur Will Smith. Hij vertolkt ‘Genie’, oftewel ‘Geest’, in de film. Toen Entertainment Weekly een eerste officiële foto van de film loste, waar Smith ook op staat, spuwden heel wat fans hun gal.







‘Geest’, Will Smith dus, is namelijk gewoon herkenbaar als mens op de foto en niet blauw zoals in de originele tekenfilm.

Menselijke gedaante

Maar Will Smith zou Will Smith niet zijn als hij zijn fans niet heel snel gerust zou stellen. “Ik word nog blauw. Dit is hoe Geest er in menselijke gedaante uit ziet. Voor mijn rol worden voornamelijk computeranimaties gebruikt”, schreef hij terug aan een boze volger.