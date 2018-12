Kerstlied ‘Stille nacht’ bestaat 200 jaar

Vandaag staan er zeker en vast cadeautjes en een uitgebreid diner op het programma, en misschien ook kerstliedjes. ‘Stille nacht, heilige nacht’ is één van de bekendste kerstliederen en viert deze eindejaarsperiode zijn 200ste verjaardag.

Het kerstlied bestaat in honderden talen, maar het oorspronkelijke werd in het Duits geschreven. De Oostenrijkse priester Joseph Mohr schreef het lied in december 1818. Op kerstavond hebben zo’n 6.000 mensen het beroemde lied gezongen aan de kapel van het dorp Oberndorf, waar het 200 jaar geleden voor het eerst weerklonk. In het dorp en in de hele regio van Salzburg vonden de laatste maanden allerlei evenementen plaats in het kader van de verjaardag, waarvoor zelfs de paus werd uitgenodigd.

Elvis Presley







Priester Joseph More schreef de tekst op het moment dat Europa net uit de Napoleontische oorlogen kwam. Het was onderwijzer en componist Franz Xaver Gruber, en daarnaast orgelspeler in de kerk van Oberndorf, die de zes strofen van de oorspronkelijke versie op muziek zette. In 1866 werd het lied officieel opgenomen in het repertoire van de Salzburgse parochie. Vanaf dan werd ‘Stille nacht, heilige nacht’ ook bekend buiten de Oostenrijkse Alpen.

Vanaf het midden van de negentiende eeuw doken de eerste Engelstalige versies op. Daarna werd het lied ook vertaald in bijna 300 talen. Verschillende sterren, van Elvis Presley tot Celine Dion en zelfs de poppen van Thee Muppet Show, kwamen al met een eigen versie van het nummer.