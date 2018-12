Daarom hebben we meer seks tijdens de feestperiode

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen meer zin hebben in seks tijdens de feesten. Familie staat centraal tijdens deze periode, waardoor tortelduifjes de drang voelen om zelf een gezin te starten.

Als je deze weken vaker een kerstboom ziet opduiken in je broek, wees dan niet ongerust. Het is al langer geweten dat mensen in de kerstperiode meer met seks bezig zijn. Een Amerikaans-Portugees onderzoek dat gepubliceerd werd in Scientific Reports, heeft daar nu ook een verklaring voor gevonden.

Google







Wetenschappers van de universiteit van Indiana en het Portugese Instituto Gulbenkian de Ciência hebben de Google-gegevens van 130 landen onder de loep genomen. Daaruit bleek dat er naar termen zoals ‘seks’ of zaken die ermee te maken hebben, opvallend meer wordt gezocht rond Kerstmis. De zoekopdrachten waren het talrijkst in sterk katholieke landen.

Family first

Volgens professor Luis Rocha, co-auteur van de studie, ligt de verklaring voor het fenomeen in het sterke familiegevoel dat tijdens de feestdagen heerst. Het zet mensen ertoe aan om zelf aan een gezin te beginnen. Wie de ‘christmas spirit’ al voelt hangen, rept zich dus best naar de slaapkamer.