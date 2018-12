Voormalige Nissan-topman Ghosn blijft nog tot nieuwjaar in de cel

De vroegere topman van Nissan, Carlos Ghosn, brengt kerst en nieuwjaar in de cel door. De rechter in Japan besliste zondag om zijn aanhouding met tien dagen te verlengen. De 64-jarige Ghosn, die ook topman van de Franse autobouwer Renault is, werd op 19 november opgepakt en op 10 december aangeklaagd wegens financiële malversaties. De in Brazilië geboren Frans-Libanese zakenman zou tussen 2011 en 2015 maar de helft van zijn inkomsten hebben aangegeven. Omdat Ghosn dreigde voorlopig te worden vrijgelaten, kwam daar deze week nog een aanklacht bij: schenden van het vertrouwen met verzwarende omstandigheden.

Ghosn werd na het uitbarsten van de affaire opzijgeschoven als voorzitter van Nissan en Mitsubishi.

Bron: Belga