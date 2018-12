Vijf nieuwe arrestaties in onderzoek naar moord op Scandinavische toeristes in Marokko

De Marokkaanse autoriteiten hebben vijf nieuwe arrestaties verricht in het onderzoek naar de moord op twee Scandinavische rugzaktoeristes in het zuiden van Marokko. Dat heeft het hoofd van de antiterreurautoriteiten maandag verklaard. De arrestaties gebeurden in verschillende steden in Marokko, aldus de gerechtelijke autoriteiten. In totaal werden nu al 18 mensen opgepakt voor hun vermoedelijke betrokkenheid bij de dubbele moord die door Rabat als een terreurdaad wordt bestempeld.

De Deense Louisa Vesterager Jespersen (24) en de Noorse Maren Ueland (28) werden in de nacht van 16 op 17 december vermoord in het zuiden van het land. Hun lichamen werden aangetroffen op een afgelegen plek in de Hoge Atlas, die geliefd is bij wandelaars. De twee werden neergestoken, hun keel werd overgesneden en ze werden onthoofd. In een video die na de moord verspreid werd op de sociale media, waren vier mannen te zien die trouw zwoeren aan Abu Bakr al-Baghdadi, leider van IS.

Bron: Belga