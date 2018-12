Vervroegde verkiezingen moeten leiden tot “nieuw mandaat voor deze regering”

De vervroegde verkiezingen in Israël moeten ervoor zorgen dat de huidige regering “een duidelijk mandaat krijgt om haar weg voort te zetten”. Dat heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaard op een bijeenkomst van zijn partij Likoed in Jeruzalem. De meerderheidspartijen hadden vandaag unaniem beslist om vervroegde verkiezingen uit te schrijven. Door de beslissing van de regering zullen de Israëliërs al op 9 april naar de stembus trekken. De verkiezingen waren oorspronkelijk voorzien voor november 2019. Met die beslissing hoopt de huidige coalitie haar krappe meerderheid in de Knesset uit te breiden.

De huidige rechts-religieuze regering vormt dan ook “de kern van een toekomstige coalitie”, stelde Netanyahu. Hij legde ook de nadruk op de resultaten die de regering op politiek, economisch en militair vlak heeft neergezet. “We hebben veel gedaan voor de Israëlische burgers en we blijven op deze manier doorgaan”, klonk het. Ook de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen, werd daarbij als een belangrijke verwezenlijking aangeduid.







De meerderheid van de Israëlische regering was onder druk komen te staan sinds Yisrael Beiteinu, de partij van gewezen minister van Defensie Avigdor Lieberman, in november uit de coalitie stapte. Dat gebeurde uit onvrede met een afgesproken staakt-het-vuren in de Gazastrook. Sindsdien beschikt de coalitie nog slechts over 61 van de 120 zetels in het parlement, waardoor het bij elke stemming in de Knesset weer nagelbijten is voor de regering. Bovendien staat Netanyahu ook onder druk als gevolg van een corruptiezaak.

