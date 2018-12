Uitslaande brand in varkensstal in Veurne

In Veurne woedde deze middag een zware brand in een stal met 200 varkens. Dat meldt de brandweer van de zone Westhoek. Het grootste deel van de dieren kon niet gered worden. Brandweer Westhoek werd om 13 uur opgeroepen voor een uitslaande stalbrand in de Jagersstraat in Houtem, een deelgemeente van Veurne. “De brand woedde zeer hevig, maar kon snel bedwongen worden”, meldt woordvoerder Kristof Louagie.

In de stal waren ongeveer 200 varkens aanwezig. De meeste dieren overleefden de zware stalbrand niet. De aanpalende stallen konden door de tussenkomst van de brandweer grotendeels gevrijwaard worden.







De brandweer vraagt met aandrang om de doorgang vrij te laten voor de hulpdiensten. Iedereen krijgt ook de raad om weg te blijven uit de vele rook die door de brand ontstaan is. Er was ook even sprake van asbest.

“Er zijn metingen uitgevoerd. Er is heel lichte verontreiniging vastgesteld, maar bij de metingen is de veiligheidsdrempel niet overschreden”, vult burgemeester van Veurne Peter Roose (sp.a) nog aan, maar hij raadt omwonenden aan om de instructies van de brandweerdiensten te volgen.

bron: Belga