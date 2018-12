Trump belooft dat bondgenoten niet meer zullen profiteren van de VS

“Onze bondgenoten zullen niet meer van de Verenigde Staten profiteren.” Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump maandag getweet. Trump doelde daarmee op de kritiek op zijn beslissing om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Syrië. Onder meer zijn minister van Defensie Jim Mattis vertrekt uit onvrede met het beleid van Trump, en in het bijzonder met die beslissing. “Aan de enkele senatoren die denken dat ik niet graag geallieerd ben aan andere landen, ze zijn fout, ik heb dat wél graag”, zo tweette Trump. “Waar ik daarentegen niet van hou, is wanneer een aantal van die landen profiteren van hun vriendschap met de Verenigde Staten, hetzij voor militaire bescherming of voor de handel”, zo klonk het nog.

“Generaal Mattis zag dat niet als een probleem. Ik wel, en dat wordt geregeld.” Trump maakte zondag bekend dat Patrick Shanahan vanaf 1 januari defensieminister ad interim wordt. Shanahan was viceminister onder Mattis.

Deze week wordt trouwens een Amerikaanse militaire delegatie verwacht in Turkije om er te praten over de Amerikaanse terugtrekking uit Syrië. Dat heeft de woordvoerder van de Turkse president Erdogan laten weten.

Bron: Belga