Soedanese president belooft “echte hervormingen” op zesde dag van protesten

De Soedanese president Omar el-Bashir heeft maandag aan zijn landgenoten “echte hervormingen” beloofd, nu er al zes dagen lang manifestaties zijn tegen de verhoging van de brood- en brandstofprijzen. Het gaat om een van de hevigste protestbewegingen tegen de president in zijn dertigjarige regeerperiode. “De staat gaat echte hervormingen doorvoeren om een waardig leven voor de burgers te garanderen”, aldus de 74-jarige Bashir tijdens een vergadering met de hoofden van de reddingsdiensten en de inlichtingendiensten volgens het officiële persagentschap Suna. “Ik roep de burgers op om niet te geloven ze zeggen”, zo verwijzend naar de leiders van de protestbeweging.

Eerder verklaarde regeringspartij Nationaal Congres al dat ze de woede van de burgers tegenover de slechte economische situatie best begrijpt, maar de woordvoerder van de partij beschuldigde de linkse partijen er ook van het staatsapparaat te willen destabiliseren. Volgens de woordvoerder zit Israël achter de protesten.

De protesten tegen het economische beleid van het regime van president Omar al-Bashir barstten woensdag los in het oosten van het land. Aanleiding was de verhoging van de brood- en brandstofprijzen. Sindsdien breidde het protest uit naar andere delen van het land. De veiligheidsdiensten proberen het protest hardhandig de kop in te drukken. Maandag zijn in verschillende sectoren stakingen uitgebroken. Onder meer de artsen hebben opgeroepen om het werk neer te leggen. Ze eisen “het onmiddellijke ontslag van de president als antwoord op de wil van het volk en de vorming van een overgangsregering”.

Volgens oppositieleider Sadiq al-Mahdi zijn al meer dan twintig mensen omgekomen tijdens de protesten. Volgens de autoriteiten ligt de dodentol veel lager. Al-Mahdi was de laatste democratisch verkozen leider van Soedan. In 1989 werd hij aan de dijk gezet door al-Bashir, die door het Internationaal Straftribunaal beschuldigd wordt van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid in de westelijke provincie Darfoer.

De Soedanese economie verkeert in een zware crisis. Door de torenhoge inflatie is de kostprijs van sommige goederen bijna verdubbeld. De waarde van de nationale munt blijft maar dalen en in verscheidene steden worden voedseltekorten gemeld.

