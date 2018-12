Secretaris-generaal OVSE: nationalisme verzwakt Europa van binnenuit

De secretaris-generaal van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), Thomas Greminger, wordt een trend tot nationalisme gewaar die Europa van binnenuit verzwakt. “Als je niet langer echt geïnteresseerd bent in multilaterale oplossingen, dan heeft een organisatie en haar instrumentarium om op samenwerking gebaseerde veiligheid te bevorderen minder aantrekkingskracht. En dat gaat vroeg of laat ten koste van veiligheid”, zei de OVSE-topman maandag aan de Duitse krant Neuen Osnabrücker Zeitung. Nu al beschouwt Greminger de algehele veiligheidssituatie in Europa als zorgwekkend. Veel van de leidende figuren zijn onberekenbaar en er geldt een absoluut gebrek aan vertrouwen tussen Rusland, de VS en andere westerse staten. “We moeten de militaire risico’s onvoorwaardelijk verder beheersen en terugdringen”, zei Greminger.

In het conflict tussen Oekraïne en Rusland ziet hij een risico op escalatie. “Er is momenteel simpelweg geen politieke wil voor vrede.” Ook is er een gebrek aan politieke impulsen van het Normandië-kwartet, dat naast Oekraïne en Rusland uit Duitsland en Frankrijk bestaat.

Greminger vreest een kettingreactie, waarbij uit verschillende brandhaarden een uitgestrekte brand ontstaat. Als brandhaarden duidt Greminger de “bezette Krim” aan, de “illegale verkiezingen in de “rebellenrepublieken” en de situatie in het Donetsbekken.

Greminger riep Moskou op om de 24 gearresteerde Oekraïense matrozen vrij te laten en de drie in beslag genomen Oekraïense militaire schepen vrij te geven, om de situatie te de-escaleren. De schepen waren onderschept in de buurt van de Krim, in de Straat van Kertsj, die Rusland claimt. De Russische kustwacht weigerde de militaire schepen door te laten varen en nam ze in beslag. “Rusland en Oekraïne moeten eindelijk uit de logica van een ‘oog om oog, tand om tand'”, zei Greminger.

bron: Belga