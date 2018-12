Reynders bezoekt militairen op straat en in luchthaven

In de aanloop naar kerstavond heeft minister van Defensie Didier Reynders vandaag een bezoek gebracht aan de militairen die in het kader van de operatie Vigilant Guardian de politie helpen om de veiligheid te waarborgen in de grote steden en op de luchthaven van Zaventem.

Reynders trok vanochtend in het gezelschap van stafchef Marc Compernol en de commandant van de Landcomponent Marc Thys naar Zaventem om de militairen te bedanken voor hun inzet en om hen een kerstcadeautje aan te reiken.

Op de nationale luchthaven staan 36 militairen paraat om de zowat zestig politiemensen te helpen bij de beveiliging. De medische component levert permanent een tiental mannen en vrouwen, lichtte commandant Pierre Neirinckx toe. Bij de aanslag van 22 maart 2016 bleek de aanwezigheid van de medische component bijzonder nuttig om slachtoffers de eerste zorgen toe te dienen. Deze aanwezigheid heeft sindsdien een blijvend karakter gekregen.







Nadien trok Reynders naar de buurt van de Karmelietenstraat in Brussel, waar de MR-vicepremier zo’n 200 leden van het Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn uit Leopoldsburg begroette. Reynders vervoegde de soldaten vervolgens op patrouille in de hoofdstad, onder meer langs het Joods Museum in Brussel, waar de Franse jihadist Mehdi Nemmouche in 2014 vier mensen doodde.

Operatie Vigilant Guardian is van start gegaan in januari 2015. De militairen verschenen in het straatbeeld na de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. Op het hoogtepunt van de terreurdreiging werden er tot 1.800 soldaten ingezet. Momenteel zijn nog ongeveer 460 soldaten actief in het kader van de operatie.

Reynders bracht een mogelijke verdere vermindering van het aantal soldaten op straat ter sprake, voor zover het door het OCAD bepaalde dreigingsniveau dat zou toelaten. “We gaan proberen te bekijken hoe we het aantal militairen op straat verder kunnen afbouwen, wat ons de kans zou bieden om meer aanwezig te zijn in operaties in het buitenland”, zei hij aan Belga.

De regering wil de taken van de soldaten van Vigilant Guardian op termijn toevertrouwen aan de Directie Algemene Beveiliging (DAB), een nieuwe directie binnen de federale politie die moet instaan voor de beveiliging van gevoelige gebouwen en sites en op 1 januari 2019 van start moet gaan. De DAB zal bestaan uit overgeplaatste ambtenaren van het Veiligheidskorps (VK) van Justitie, militairen, personeel van Brussels Airport Company en extern gerekruteerde personeelsleden.

Generaal Thys brengt deze namiddag ook nog een bezoek aan de militairen die patrouilleren in Antwerpen.

bron: Belga