Naar het kerstfeest met goedkopere benzine

Wie van plan was om benzine te schenken voor Kerstmis, kan die beter op de feestdag zelf gaan halen. De maximumprijzen voor benzine dalen dan immers met enkele eurocenten per liter, zo meldt de FOD Economie. Benzine 95 E10 wordt op kerstdag 3,2 cent per liter goedkoper, tot 1,36 euro. De maximumprijs voor een liter benzine 98 E10 daalt met 5,1 eurocent per liter, tot 1,414 euro. De prijs van benzine zit enkele weken in dalende lijn en is gedaald onder de prijs van Kerstmis vorig jaar. De dalingen zijn het gevolg van schommelingen van de noteringen van olieproducten en/of biocomponenten op de internationale markten.

bron: Belga