Mnuchin wil financiële markten kalmeren

De Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin, heeft zes topbankiers in zijn land zondag opgebeld in een poging de financiële markten te kalmeren met het oog op de zogenoemde shutdown. Er is volgens Mnuchin voldoende geld beschikbaar voor kredieten aan consumenten en het bedrijfsleven. Op Twitter maakte hij bekend telefonisch te hebben overlegd met de CEO’s van de zes grootste banken in de VS, de Bank of America, Citibank, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley en Wells Fargo.

Maandag voert hij in de speciale werkgroep van president Trump voor financiële markten, waarvan Mnuchin voorzitter is, overleg met bestuurders van de Fed, de Securities and Exchange Commission (SEC) en andere betrokken leiders in de financiële wereld. Daarin wordt besproken hoe de normale gang van zaken op de financiële markten kan worden zeker gesteld.

Amerikaanse aandelen zijn de afgelopen weken flink gedaald uit vrees voor een afnemende economische groei. “We blijven een sterke groei zien in de Amerikaanse economie met robuuste bijdragen van zowel consumenten als bedrijven”, schrijft Mnuchin in zijn verklaring. Ook stelt hij dat ondanks de shutdown medewerkers op zijn departement de kerntaken blijven uitvoeren.

Het Congres en het Witte Huis bereikten vrijdag geen overeenstemming over een nieuwe staatsbegroting. Wegens de shutdown zijn honderdduizenden ambtenaren naar huis gestuurd en krijgen zij geen salaris. Dat komt op een moment dat veel nervositeit heerst op de financiële markten.

Bron: Belga